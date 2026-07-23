Scuola di Magia Italiana torna al Castello di Thiene (VI): ultimi posti per il turno del 4-6 settembre

Il Castello di Thiene, in provincia di Vicenza, ospita per l’ottavo anno consecutivo la Scuola di Magia Italiana, organizzata da Caraval Spettacoli. Tre i turni in programma tra il 25 agosto e il 6 settembre

Il Castello di Thiene, in provincia di Vicenza, si prepara ad accogliere, per l’ottavo anno consecutivo, la Scuola di Magia Italiana. Tre i turni in programma tra il 25 agosto e il 6 settembre, rivolti a bambine, bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, che arriveranno da tutta Italia per vivere tre giorni tra incantesimi, lezioni di pozioni, misteri da risolvere e creature fantastiche.

Organizzata da Caraval Spettacoli, la Scuola di Magia Italiana trasforma per l’occasione lo storico Castello di Thiene, villa quattrocentesca che unisce elementi gotici e rinascimentali, in una vera scuola di magia, con aule, spazi per le attività e dormitori allestiti anche per il pernottamento. Dopo aver ricevuto la propria lettera di ammissione, ragazze e ragazzi vengono suddivisi in quattro casate e accompagnati in un percorso narrativo e interattivo tra le sale del Castello, la Galleria dei Cavalli, le Scuderie settecentesche e la ghiacciaia sotterranea del primo Cinquecento.

Per tre giorni il Castello non è soltanto lo scenario dell’evento, ma diventa la casa temporanea dei giovani apprendisti. I partecipanti varcano il portone, entrano nella propria casata e vivono insieme un percorso fatto di prove, lezioni, incontri inattesi e misteri da risolvere. Il pernottamento all’interno del Castello rende l’esperienza ancora più coinvolgente, trasformando ogni momento della giornata in parte dell’avventura.

Il progetto nasce dall’incontro tra un’ambientazione fantastica, familiare ai più giovani attraverso libri e film, e un contesto storico reale. Laboratori artistici, visite guidate agli ambienti storici del Castello, lezioni di incantesimi e pozioni, prove di gruppo e momenti di spettacolo si intrecciano così a un’esperienza pensata anche per promuovere lettura, socializzazione e gioco intelligente, senza mai perdere di vista il divertimento. A seguire i partecipanti sarà lo staff di Caraval Spettacoli, formato da attori, educatori e professionisti dell’intrattenimento.

I primi due appuntamenti sono già sold out: il turno dal 25 al 27 agosto, aperto al I, II, III, IV e V anno accademico, e quello dal 28 al 30 agosto, aperto al I, II, III e IV anno. Restano invece alcuni posti disponibili per il turno conclusivo del 4, 5 e 6 settembre, dedicato al I, II e III anno accademico. Per prenotare il proprio posto è possibile contattare direttamente l’organizzazione per conoscere disponibilità e modalità di iscrizione, anche agevolate.

Iscrizioni e informazioni

Per iscriversi è necessario inviare una mail a scuoladimagiaitaliana@gmail.com indicando nome ed età del partecipante, oltre al nome e cognome di un genitore o di un maggiorenne responsabile. Lo staff invierà quindi i moduli da compilare.

Per informazioni: scuoladimagiaitaliana@gmail.com oppure 379 149 7805.