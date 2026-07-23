Oroscopo di oggi, giovedì 23 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 23 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Pensiamo al lavoro. Per noi è un pilastro dell’autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita.
Toro
Una giornata in linea con le più rosee aspettative, per merito del trigono della Luna. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri.
Gemelli
Se abbiamo bisogno di muoverci e staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Rischiamo di scivolare nella scontentezza. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa. Creiamo oggetti originali frutto della fantasia.
Cancro
Venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare.
Leone
Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi.
Vergine
L’obiettivo è concludere tutto in fretta, per non lasciare qualcosa di incompiuto? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano in Gemelli che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma.
Bilancia
Esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un’istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo.
Scorpione
Il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati, perché abbiamo accanto persone che ci danno suggerimenti da prendere come oro colato.
Sagittario
Luna antipatica alta nel cielo, con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di molare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più.
Capricorno
Benedetta sia la Bianca Signora, che con il suo buonsenso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna e Venere in Vergine ci danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione.
Acquario
Ore in compagnia di una Luna all’apparenza anonima. In realtà offre parecchi spunti a chi di noi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso.
Pesci
Sempre puntigliosa, la Luna ostile in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti ci danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia per disegnare progetti concreti.