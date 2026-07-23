Nuoro: 19enne investe una ragazza, fidanzato e fratello lo accoltellano. Morto il giovane

Il delitto in seguito a una lite scaturita da futili motivi

A Bari Sardo (Ogliastra), un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, ha investito ieri con la sua auto una 22enne che passeggiava con il fidanzato, schiacciandola contro un muro e ferendola gravemente alle gambe, per poi fuggire.

Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe travolta volontariamente. Concas è stato successivamente inseguito dal fidanzato della ragazza e dal fratello minorenne di lei. Una volta raggiunto, sarebbe nata una colluttazione in strada durante la quale il 19enne è stato ucciso a coltellate. Nella notte il minorenne è stato fermato. La ragazza è stata ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari.