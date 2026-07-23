Morto bimbo di 18 mesi e ricoverati altri compagni, frequentavano lo stesso asilo

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale

Un bimbo di un 18 mesi è morto oggi, all’ospedale di Catanzaro e altri quattro bambini sono stati ricoverati con sintomi riconducibili, presumibilmente, a un batterio. I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Tre dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe legato a una grave forma di disturbo gastrointestinale. Il sospetto principale degli esperti e delle autorità sanitarie è una contaminazione da un batterio che si propaga per via oro-fecale. Complessivamente, circa 10-12 bambini hanno accusato sintomi simili.

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sulla vicenda a seguito della denuncia presentata in Questura dai genitori del bimbo deceduto e disposto il sequestro della cartella clinica. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma sulla quale, nelle prossime ore, sarà effettuata l’autopsia.