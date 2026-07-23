In replica stasera su Rai Storia “Nel nome di Atene – Vincere a Maratona”

Il primo episodio del documentario “Nel nome di Atene – Vincere a Maratona” in onda in replica su Rai Storia: le anticipazioni

Nel V secolo a.C., durante le guerre greco-persiane, l’impero persiano vuole soggiogare le città-stato greche. La supremazia delle forze persiane si scontra con la tenacia e il coraggio della piccola Atene. Una pagina riletta dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda 23 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Storia. Attraverso ricostruzioni grafiche e l’uso del greco antico nei dialoghi dei protagonisti, il documentario, racconta il primo dei due scontri principali tra i due eserciti: la battaglia di Maratona.

A seguire alle 22:10 “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” con “1914-1916 Gli assi del volo”. Il destino dei grandi piloti dell’aviazione durante la Grande Guerra, la vicenda di coloro che contribuirono a scrivere un nuovo capitolo nella storia del volo con le loro imprese nei cieli. Quelle che ne fecero degli ”assi” del volo e segnarono l’andamento e le sorti del conflitto. Ospite di Giorgio Zanchini in studio il Prof. Mauro Canali, storico ed esperto di storia dell’aviazione.