In replica stasera su Rai 1 la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” con gli episodi 3 e 4

Su Rai 1 torna in replica la terza stagione di “DOC – Nelle tue mani“, la serie in cui Luca Argentero interpreta il Dottor Fanti

Le repliche della terza stagione di “Doc – Nelle Tue Mani” proseguono su Rai 1 anche giovedì 23 luglio 2026 alle 21:30.

Nell’episodio 3 “Perfetta”, Doc è alla ricerca di nuovi ricordi intuendo, forse, la pista da seguire. Giulia affronta i problemi del reparto e quelli della sua carriera. In reparto arriva un famoso travel blogger.

Nell’episodio 4 “Sogni”, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto, ma Andrea forse ha il suggerimento giusto. In reparto, Federico è sotto pressione e Riccardo affronta un caso che lo manda in crisi.