Il thriller “L’immortale” stasera su Rai Movie: la trama del film

Un film ispirato alla vera storia di Jacky Imbert, boss della mala marsigliese: stasera alle 21.10 Rai Movie propone “L’immortale”

Giovedì 23 luglio 2026 alle 21.10 Rai Movie propone “L’immortale” di Richard Berry. Redentosi da qualche tempo rispetto al suo passato criminale, il marsigliese Charly Mattei subisce un agguato: nonostante i 22 colpi di pistola, l’uomo sopravvive e scopre che l’attentato è stato organizzato dal suo ex complice, Tony Zacchia. Inizialmente Mattei non intende vendicarsi, ma le provocazioni dei suoi avversari non s’interrompono, e quando uccidono un suo amico l’uomo decide di fargliela pagare. A metà strada fra action e noir, “L’immortale” è prodotto da Luc Besson che incornicia nei panni del protagonista il suo beniamino Jean Reno. Nel cast anche Kad Merad e Jean-Pierre Darroussin.