CANTANTE 5.0. Il Teatro Comunale di Ferrara cerca le nuove voci per l’Opera della Stagione 27/28. Al via le iscrizioni al nuovo corso

Torna Cantante 5.0, il percorso gratuito di alta formazione per cantanti lirici organizzato dall’ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna COM2 in collaborazione con il Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 settembre prossimo, il corso partirà il 14 ottobre 2026 e si terrà in Teatro. Tra i corsisti che otterranno la Qualifica Regionale di Cantante ci saranno le voci per la produzione del Teatro della Stagione d’Opera 2027/2028 “Un ballo in maschera” di Verdi (dicembre 2027). Alla fase di selezione dei candidati al corso parteciperà anche il presidente onorario del Teatro Comunale di Ferrara, il Maestro Leone Magiera.

Il direttore generale del Teatro, Carlo Bergamasco: «Con questa edizione facciamo un passo ulteriore rispetto al passato: insieme ai nostri partner non offriamo soltanto un percorso di alta formazione gratuito, ma un vero canale d’accesso alle nostre produzioni. Una dimostrazione concreta di come vogliamo continuare a investire sui giovani talenti e sul futuro dell’opera a Ferrara».

Il direttore artistico, Marcello Corvino: «L’opera in programma esige interpreti dalle doti vocali sicure e una consapevolezza scenica già sviluppata. La nostra ricerca si rivolge alle promesse del futuro, attingendo alla forza della tradizione canora che ci appartiene. Accompagnare questi artisti nel loro sviluppo, curandone gli aspetti tecnici e l’approccio interpretativo fino all’esordio sul palco, rappresenta il fulcro del nostro impegno culturale».

Cantante 5.0 – “Dalla forza della tradizione vocale all’innovazione digitale, immersiva e sostenibile: competenze artistiche, tecniche e innovative per la formazione dell’artista vocale del futuro” è un percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 2030/2025 del 09/12/2025 – Rif. PA 2025-25376/RER) e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.