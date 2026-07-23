Auguri Presidente! Mattarella compie 85 anni. Tanti i messaggi dalla politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi compie 85 anni: è nato il 23 luglio del 1941 a Palermo.

I tanti auguri della politica

Tra i primi a inviare gli auguri ci sono i presidenti di Camera e Senato con Lorenzo Fontana che scrive in una nota: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica”.

Ignazio La Russa scrive: “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica”.

Meloni: “Riconoscenza per servizio al Paese”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato oggi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per porgergli, a titolo personale e a nome dell’intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo compleanno. Lo comunica una nota di palazzo Chigi spiegando che nel corso del colloquio, la premier ha espresso al Capo dello Stato “profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione”.

Schlein: “Auguri a Mattarella, grati per sue parole e atti”

“Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.