12PM presenta la collezione “Il giardino dell’attesa”

L’universo creativo di 12PM continua a svilupparsi attraverso il racconto di Amina e Karbo, i due protagonisti sospesi tra mondi e dimensioni diverse

L’universo creativo di 12PM continua a svilupparsi attraverso il racconto di Amina e Karbo, i due protagonisti sospesi tra mondi e dimensioni diverse, destinati a ritrovarsi soltanto una volta all’anno, per dodici ore, allo scoccare delle 12PM. Da questa narrazione prende vita una nuova capsule che trasforma la natura nel luogo simbolico del loro incontro.

È un giardino estivo nel momento in cui la stagione raggiunge la propria maturità. Le grandi foglie di acanto convivono con delicati boccioli di rosa e piccoli gelsomini, dando vita a un paesaggio rigoglioso ma silenzioso, dove ogni elemento sembra custodire il ricordo di un istante destinato a svanire.

Michela Trento interpreta questo universo botanico attraverso il linguaggio distintivo di 12PM. Le foglie si trasformano in collane, ear cuff e bracciali dalle forme scultoree, mentre i fiori emergono con leggerezza tra superfici organiche e dettagli cesellati, componendo gioielli che sembrano crescere naturalmente sul corpo.

Bronzo e palladio esaltano la profondità delle texture e la morbidezza delle forme, restituendo la sensazione di una natura viva, attraversata dalla luce e dal tempo. Ogni creazione diventa così il frammento di un giardino immaginario, sospeso tra realtà e fantasia, dove la materia conserva la memoria dell’incontro tra Amina e Karbo.

Più che una capsule botanica, è un racconto da indossare. Un luogo simbolico in cui la natura diventa linguaggio emotivo e il gioiello custodisce, ancora una volta, l’essenza più autentica dell’universo di 12PM.