We Want Miles! Al Festival delle Musiche il jazz guarda al futuro

Mercoledì 22 luglio il Festival delle Musiche arriva in Piazza Gamurrini a Monte San Savino con il concerto “We Want Miles!” con Max Ionata e la JOTC Open Orchestra

Il grande jazz arriva al Festival delle Musiche con “We Want Miles!“, il progetto che unisce il talento di Max Ionata alla forza espressiva della JOTC Open Orchestra, diretta da Francesco Giustini. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio in Piazza Gamurrini, a Monte San Savino, con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Officine della Cultura, Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi realizzato in collaborazione con l’Associazione Jazz on the Corner.

Più di un semplice tributo, “We Want Miles!” è una rilettura originale dell’immenso patrimonio artistico di Miles Davis, una delle figure più rivoluzionarie della storia della musica del Novecento. Nel rispetto dei suoi capolavori, ma soprattutto dello spirito di continua ricerca che ha sempre contraddistinto il suo percorso, il progetto raccoglie i tanti fili lasciati dal maestro americano per intrecciarli in una nuova narrazione musicale. Attraverso arrangiamenti completamente inediti e una formazione che fonde strumenti acustici ed elettrici, la JOTC Open Orchestra esplora i paesaggi sonori di Miles Davis con uno sguardo contemporaneo, lasciando spazio all’improvvisazione, al dialogo e alla creatività. A guidare questo viaggio sarà il suono inconfondibile di Max Ionata, tra i più autorevoli sassofonisti della scena jazz internazionale, capace di coniugare tecnica, eleganza e una straordinaria forza espressiva. Il concerto rappresenta un’importante occasione per riscoprire il valore culturale del jazz, una musica che continua a parlare al presente perché fondata sull’ascolto reciproco, sulla libertà di espressione e sulla capacità di trasformare le differenze in ricchezza. Valori che rendono il jazz una straordinaria esperienza educativa anche per le nuove generazioni, invitandole a coltivare curiosità e creatività.

Ingresso € 10, ridotto € 8. Le riduzioni si applicano a soci Unicoop Firenze, under 30 e over 65. Info e prevendite: a Monte San Savino presso Ufficio Turistico c/o Il Cassero – tel. 0575 8494418 dal lunedì alla domenica ore 10 – 13 e dal giovedì alla domenica ore 15 – 19; ad Arezzo presso Officine della Cultura, via Vittorio Veneto 180/2 – tel. 0575 27961 e 338 8431111. Prevendite online su Ticketone. Biglietteria il giorno di spettacolo un’ora prima dell’inizio.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura nell’ambito del Colline Etrusche Festival in collaborazione con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi e Associazione Jazz On The Corner. Realizzato con il contributo della Regione Toscana e dei Comuni di Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Con il sostegno di Unicoop Firenze e Studio Dentistico Associato Turchetti, Volpi, Favi. Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it – www.officinedellacultura.org.