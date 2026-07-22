Trump vuole Infantino segretario generale dell’Onu: “Ha la capacità di unire le persone”

Lo scrive il New York Post citando una fonte vicina al presidente Usa

Donald Trump vorrebbe per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, un nuovo e prestigioso incarico, quello di segretario generale delle Nazioni Unite.

Lo scrive il New York Post. Infantino, 56 anni, non ha nascosto in questo mesi la sua vicinanza al presidente americano, anche con gesti che gli sono valsi non poche critiche. Il capo della Fifa a dicembre ha istituito in fretta e furia un premio Fifa per la pace, donato a Trump dopo il mancato Nobel.

Secondo una fonte vicina a Trump, il presidente ritiene che Infantino “sia rispettato da tutti nel mondo e possieda una capacità speciale di unire le persone”. Caratteristiche che ne farebbero il successore perfetto del portoghese Antonio Guterres, i uscita alla fine dell’anno.

Cosa serve per ottenere l’incarico