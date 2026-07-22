Ritrovato senza vita il corpo della bimba scomparsa tra le acque del lago di Como

L’allarme era scattato nel pomeriggio di martedì 21 luglio nel capoluogo lombardo

È morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como: individuato il corpo. Era con i genitori quando si è tuffata dalla riva senza più riemergere, in una zona dove vige il divieto di balneazione.

La bimba si chiamava Arwa Rfali, nata in Marocco, e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese.