Provincia di Roma, bambino di 5 anni muore dopo malore in piscina

Cause e dinamica dell’evento sono in corso di accertamento

Un bambino di 5 anni si è sentito male ed morto mentre era in piscina con i compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma.

Il bimbo si trovava all’interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo, quando ha accusato il malore. Immediati i soccorsi: il personale del 118, intervenuto anche con l’ausilio di un elisoccorso, ha tentato di salvarlo anche con manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Cause e dinamica dell’evento sono in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli.