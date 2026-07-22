Oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la Luna in trigono dal Leone, che garantisce anche la riuscita di tutte le nostre iniziative. Espresse con convinzione, le nostre idee potranno giungere felicemente in porto. Fiducia e ambizione.
Toro
Per merito di Venere in Vergine, le ansie suscitate dalla Luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro. Grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto.
Gemelli
Con la Luna in sestile, andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per fare scelte. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive.
Cancro
Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera, il cinema, il teatro o una cena insieme agli amici si rivelano piacevoli oltre ogni aspettativa.
Leone
Nessun intoppo sul cammino o minaccia dalla Luna congiunta. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Irradiamo una carica positiva di vitalità. Per conservarla a lungo, teniamo in tasca un oggetto color arancio.
Vergine
Se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all’acqua di rose, profumate, ma inconsistenti. Venere nel nostro cielo ci sorprende. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione.
Bilancia
Complice la Luna in Leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. Nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi. Vita sociale appagante.
Scorpione
Non è facile conservare il buonumore, con la Luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti.
Sagittario
La Luna in trigono è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell’autostima, incontri intriganti, nuove esperienze. Un filo d’ansia c’è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla.
Capricorno
Il riposo dei guerrieri. Anche se il nostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo.
Acquario
La Luna in Leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un’immagine di noi che non conosciamo, ma guardare bene, ci piace e ci attira. L’energia non manca, a difettare è la coerenza. Corriamo a destra e a manca, ma è tutto fumo e poco arrosto.
Pesci
Per precauzione, prendiamo le distanze da circostanze o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c’è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci.