Namida nelle radio e in digitale con “Futuro 3000”

“Futuro 3000” è un manifesto generazionale che unisce l’energia del pop punk anni 2000 a un racconto contemporaneo, ironico e disilluso. Attraverso una serie di personaggi simbolici, il brano fotografa una generazione sospesa tra alienazione, relazioni digitali, precarietà emotiva e ricerca di un posto nel mondo. Con chitarre distorte, ritornelli immediati e un’attitudine irriverente, il sound richiama l’estetica pop punk dei primi anni Duemila, riletta con una sensibilità moderna. Dietro il sarcasmo e l’energia si nasconde una riflessione sul disagio, sulla noia e sul bisogno di sentirsi vivi, trasformando queste emozioni in un inno da cantare a squarciagola. Il pezzo è stato prodotto da Federico Ascari e Fabio Zanolini. Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: “Futuro 3000 è il primo tassello del mio nuovo progetto ed è il brano che fa da ponte tra due mondi. Da una parte c’è tutto quello che è stato Bimbi Cattivi, con la sua urgenza, la sua rabbia e il suo immaginario; dall’altra c’è una nuova direzione, fatta di sonorità diverse ma della stessa voglia di raccontare la mia generazione senza filtri. Sentivo il bisogno di partire da qui, perché questo pezzo racchiude perfettamente il momento che sto vivendo, sia come artista che come persona. È un manifesto generazionale, ma anche una fotografia di quel senso di smarrimento che credo appartenga a tanti di noi. Ho cercato di raccontarlo con ironia, perché spesso è proprio l’ironia che ci permette di sopravvivere alle cose più pesanti. Per me Futuro 3000 rappresenta una fase di passaggio: è il filo che unisce il passato al futuro. Da qui in poi il progetto evolverà, mantenendo la stessa sincerità che mi ha sempre contraddistinta, ma esplorando nuovi suoni e nuovi modi di raccontare quello che vivo.”