Meloni contro Lepore: “Irresponsabile, la sinistra mai in piazza per le Forze dell’Ordine”

La premier: “Tolleranza zero per chi pensa di sfasciare tutto”

“Ho trovato irresponsabile l’idea del Sindaco Lepore di chiamare la piazza all’indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice in un’intervista al Giornale. “Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle Forze dell’Ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la Polizia e seminare violenza in città – dice Meloni -. Fa molto riflettere, poi, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle Forze dell’Ordine”.

MELONI: TOLLERANZA ZERO PER CHI PENSA DI POTER SFASCIARE TUTTO

“Tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare i nostri quartieri in zone franche”, ha affermato la premier. “Nessuno di noi crede di avere la bacchetta magica, ma è sotto gli occhi di tutti che intendiamo affrontare anche il problema della criminalità giovanile con la determinazione che serve – spiega Meloni -. In questi anni abbiamo introdotto norme coraggiose, dalla custodia cautelare in carcere anche per i minorenni che fanno uso di armi, fino alle misure severe contro l’uso dei coltelli tra i più giovani. Ora facciamo un ulteriore passo avanti, per dotare le Forze dell’Ordine di nuovi strumenti per intervenire e affermare un messaggio chiaro: tolleranza zero. Tolleranza zero nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare i nostri quartieri in zone franche.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)