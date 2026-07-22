L’omicidio Stefani a “Un giorno in Pretura” stasera su Rai 3

“Un giorno in Pretura”, condotto da Roberta Petrelluzzi e in onda mercoledì 22 luglio alle 21.15 su Rai 3 torna con la puntata “Tutti i sogni di Sofia”

Sofia Stefani, vigilessa in prova, viene uccisa il 16 maggio del 2024 con un colpo di pistola sparato dal vicecommissario dei vigili di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, che oggi siede sul banco degli imputati alla Corte d’Assise di Bologna per omicidio volontario. È il caso al centro di “Un giorno in Pretura”, condotto da Roberta Petrelluzzi e in onda mercoledì 22 luglio alle 21.15 su Rai 3 con la puntata “Tutti i sogni di Sofia” a cura di Tommi Liberti.

Secondo l’accusa, l’imputato ha eliminato la ragazza, più giovane di lui di trent’anni e con la quale aveva una turbolenta relazione extraconiugale, per paura che potesse rivelare dettagli scabrosi della loro storia a sua moglie e sul posto di lavoro. Secondo la difesa invece, Sofia Stefani era una ragazza fragile che non controllava la sua aggressività, e nel corso di una lite ha messo le mani sulla pistola dell’ufficiale, provocando lo sparo fatale.