Disponibile anche in lingua originale, “Black Phone” stasera su Rai 4: la trama

Rai 4 si avventura nei territori più dark con il film horror/thriller “Black Phone”, in onda mercoledì 22 luglio 2026 alle 21:20: la trama

“Black Phone” in onda mercoledì 22 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 4 è un horror/thriller diretto dal regista de “L’esorcismo di Emily Rose” e “Sinister”, Scott Derrickson, che unisce il coming of age con la tensione soprannaturale. Ispirato a un racconto di Joe Hill, figlio di Stephen King, il film costruisce un incubo claustrofobico in cui l’orrore nasce tanto dalla paura dell’ignoto quanto dalla violenza del mondo reale. Ambientato alla fine degli anni Settanta, “Black Phone” segue Finney, un ragazzo timido e intelligente rapito da un serial killer noto come il “Rapace”.

Rinchiuso in un seminterrato insonorizzato, Finney scopre che un vecchio telefono scollegato dal mondo esterno inizia a squillare: dall’altra parte, le voci delle precedenti vittime del rapitore cercano di aiutarlo a sopravvivere. Tra atmosfere cupe, una forte componente emotiva e un inquietante Ethan Hawke, “Black Phone” è diventato immediatamente un cult del genere horror, capace di riflettere sul trauma, sul coraggio e sulla possibilità di reagire anche nelle situazioni più disperate, con uno sguardo profondamente umano sui suoi protagonisti.