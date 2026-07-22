Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna rimasta ferita

Monica Esposito non si è mai ripresa dopo oltre due mesi di ricovero. Si tratta del primo decesso dell’attacco messo in atto dal 31enne Salim El Koudri

Si aggrava il bilancio dell’attentato in centro storico a Modena del 16 maggio scorso, che aveva causato otto feriti. Non ce l’ha fatta, infatti, la donna di 55 anni investita nel corso dell’agguato messo in atto dal 31enne Salim El Koudri. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita, sempre in terapia intensiva, all’ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta stamattina.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, la paziente non ha mai ripreso conoscenza, fino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Le direzioni, i medici e il personale infermieristico dell’Azienda ospedaliero–universitaria, Ausl di Modena e Ausl di Bologna esprimono in una nota “il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente”.