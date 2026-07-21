Terni: Festa delle acque 2026, Enel apre al pubblico la centrale idroelettrica di Galleto

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Piediluco dal 25 luglio al 2 agosto, martedì 28 luglio è in programma l’apertura straordinaria dell’impianto di Galleto

In occasione della Festa delle Acque 2026 (https://www.piediluco.info/festadelleacque/), la rassegna culturale, sociale e artistica organizzata dalla Pro Loco di Piediluco nel segno della tradizione millenaria legata all’acqua e ai riti ancestrali del solstizio d’estate, Enel organizza un’apertura straordinaria al pubblico della Centrale idroelettrica di Galleto, in programma martedì 28 luglio, in concomitanza con le date principali dell’edizione 2026 dal 25 luglio al 2 agosto.

L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione del territorio promosse nell’ambito dell’importante sostegno dato al festival e offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino uno dei più importanti e storici impianti che contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile del territorio. Nel corso della giornata, i visitatori potranno partecipare a tour guidati all’interno della centrale, accompagnati dal personale tecnico di Enel, per scoprire il funzionamento dell’impianto idroelettrico, il ruolo delle fonti rinnovabili nel percorso di transizione energetica e il forte legame tra la produzione di energia e lo sviluppo delle comunità locali.

Le visite, della durata di un’ora ciascuna per gruppi di 40 persone, si svolgeranno nei seguenti orari: 9:00 – 10:00; 10:00 – 11:00; 11:00 – 12:00; 12:00 – 13:00. La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione obbligatoria. Per accedere all’impianto sarà necessario registrarsi attraverso il link dedicato https://www.eneleventi.it/registrazione . Per motivi organizzativi e di sicurezza, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori accreditati.

Centrale idroelettrica di Galleto

La centrale idroelettrica di Galleto ha una potenza installata di 326 MW di potenza installata, viene alimentata dal fiume Velino e dal canale Medio Nera, attraverso l’invaso di Piediluco, costituisce uno degli impianti rinnovabili più importanti dell’Italia centrale, sia per la produzione di energia pulita che per il suo valore storico e il rilievo architettonico.

L’apertura straordinaria della centrale si inserisce nel programma della Festa delle Acque 2026, che tra il 25 luglio e il 2 agosto proporrà numerose iniziative con due fine settimana di intrattenimento tra musica dal vivo, buon cibo, laboratori, sport e presentazioni di libri, nonché sabato 1° agosto l’attesa serata dei barcaioli: sfilata delle barche allegoriche e, a seguire, spettacolo pirotecnico. Si tratta di un’edizione speciale perché in questo 2026 ricorre anche il 60° anniversario della Pro Loco Piediluco.

Enel, in collaborazione con le Istituzioni e con il tessuto associativo dei territori, dedica un’attenzione particolare alla sostenibilità, al turismo e alle iniziative di valorizzazione delle zone in cui gli impianti sono inseriti, a partire dalle aree naturalistiche “Parco Fluviale del Fiume Nera e della Cascata delle Marmore” e “”Oasi di Alviano sul Fiume Tevere”.