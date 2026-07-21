Serravalle Rock: tre giorni di musica gratuita a Serravalle Pistoiese il 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026

La decima edizione del Serravalle Rock 2026 si terrà nel weekend del 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026 all’interno della magnifica cornice medievale della Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese (PT)

E’ stata annunciata la decima edizione del Serravalle Rock 2026, festival che si terrà nel weekend del 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026 all’interno della magnifica cornice medievale della Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese (PT).

Protagonisti assoluti della nuova edizione saranno gli islandesi Virgin Orchestra, grande esclusiva del festival che si esibiranno per la prima volta in Italia venerdì 31 luglio, una selezione di band Go Down Records che animeranno il 31 luglio ed il 1° agosto (Small Jackets, Ananda Mida, The Loyal Cheaters e To The Max!) e la chiusura il 2 agosto affidata al ritorno degli Elephant Man, la superband guidata formata da Max Zanotti (Casablanca, Deasonika), Iva Lodini (Movida), Halle e Tummy. L’apertura è affidata ai Nuovo Disordine Mondiale.

L’ingresso a tutti i concerti è libero e gratuito, come nella filosofia del festival: oltre due ore di concerti per scoprire nuovi talenti e band già affermate. Mercatino del disco e stand gastronomici sul posto.

Venerdì 31 luglio il festival aprirà con Virgin Orchestra, The Loyal Cheaters e Small Jackets. Il quartetto turbo rock ‘n’ roll italo/tedesco The Loyal Cheaters infiammerà la Rocca di Castruccio con i brani tratti da ‘Long Run… All Dead!’ e ‘And All Hell Broke Loose’. La band guidata da Lena McFrison affonda le proprie radici negli anni ‘70 e ‘80 e assicura grande energia, assoli micidiali, una batteria in costante tiro e melodie vincenti. Così si legge su Suffissocore: “…tutto quello di cui avete bisogno per sudare e cantare a squarciagola in nome del punk o del glam, del garage rock, dell’hard rock più classico o del blues… un disco che dal vivo prenderà fuoco!”. A seguire i Virgin Orchestra, trio post-punk islandese è ormai da due anni ai vertici della stupefacente scena locale – i fedeli seguaci del festival si ricorderanno la sontuosa esibizione dei Vök – e, dopo l’avanguardistico debutto ‘Fragments’, di recente l’EP ‘Let It Burn’ li ha consacrati a livello internazionale. In attesa delle prossime uscite discografiche, hanno appena pubblicato un nuovo singolo, i Virgin Orchestra assicurano uno spettacolo unico! La loro musica fonde sonorità post punk con sintetizzatori ipnotici, archi cinematografici e un tocco di pop. Un latente senso di malinconia lega insieme tutti questi elementi e i loro concerti sono motivo di interesse per gli appassionati di arte in genere e non solo di rock. Stefanía Pálsdóttir, Starri Holm e Rún Árnadóttir sapranno trasportarvi in un’altra dimensione, a partire dall’imponente struttura della Rocca di Castruccio. La chiusura della serata è affidata agli Small Jackets per la terza volta al Festival. Serravalle Rock è nato nel 2016 e, con enorme soddisfazione, è riuscito ad arrivare alla sua decima edizione. Nella prima edizione suonarono tra gli altri gli autori di ‘Just Like This’; semplicemente perché incarnavano i valori più autentici dell’action rock, dell’hard rock e dell’heavy blues. Da quel concerto la band è cresciuta sempre di più confermandosi, sia a livello nazionale che internazionale, come una delle poche realtà italiane in grado di competere con le migliori formazioni rock estere. Gli Small Jackets non sono solo una band. Sono il rock n’ roll, sono energia, sono puro divertimento e passione. Averli di nuovo sul palco per noi è il manifesto di cosa significa il festival. Inizio concerti ore 21:00.

L’apertura di sabato 1 agosto è affidata ai To The Max!. Vengono da Verona e hanno da poco pubblicato il secondo lavoro in studio ‘Two The Max!’, edito da Go Down Records. Sono un trio che ama sperimentare con le strutture delle canzoni, contaminando l’action rock con riff hard rock, contagiosi groove funk e grezza attitudine punk. I pezzi pulsano di atmosfere sfrenate, dark e tenebrose, ma sempre in grado di tenere l’ascoltatore col fiato sospeso. Così ha scritto Suffissocore: “..l’approccio ricorda da vicino l’action rock nordico reso celebre da gruppi come The Nomads e The Hellacopters, con chitarre ruvide, ritmo serrato e un’attitudine quasi punk che privilegia energia e spontaneità. Allo stesso tempo, però, affiora una passione per il grande hard rock americano: alcuni cori e le aperture melodiche più potenti rimandano esplicitamente alla lezione glam e spettacolare dei KISS, soprattutto nei momenti più anthemici.” A seguire lo show psichedelico degli Ananda Mida. Una delle realtà stoner e psych-rock più potenti su scala internazionale, non solo italiana. Nelle loro fila tra gli altri troviamo Max Ear, batterista degli OJM e fondatore della Go Down Records, e il chitarrista tedesco Conny Ochs, una vecchia conoscenza di Serravalle Rock! Per rendersi conto di cosa possono offrire sul palco è sufficiente ascoltare ‘Live at Duna Jam’, ma anche dischi micidiali come ‘Reconciler’ e ‘Anodnatius’ non hanno bisogno di presentazioni! Preparatevi ad uno show ricco di suggestioni, improntato su un sound tipicamente anni ‘70 ma anche su groove desertici e psichedelici in quantità. Inizio concerti ore 21:30.

La decima edizione di Serravalle Rock si chiuderà con l’attesa performance di The Elephant Man domenica 2 agosto! In apertura i Nuovo Disordine Mondiale, da poco autori dell’eccellente ‘Daimon’ prodotto da Giulio Ragno Favero del Teatro Degli Orrori. I romani fondono rock ed elettronica caratterizzando le proprie canzoni con liriche di spessore, ritmiche robuste e parti vocali travolgenti. Così Suffissocore ha scritto del disco prodotto: “Un vero pugno nello stomaco. Il loro alternative rock è ricco di invettive psichedeliche, melodie amare e divagazioni in altri stili musicali che rendono la struttura compositiva più dinamica e interessante e non risultano mai fini a sé stesse.” A seguire gli Elephant Man tornano sul palco del Festival per presentare il secondo lavoro “Redemption”. Una band dark rock alternative dietro cui si celano quattro incredibili artisti: la voce, profonda e coinvolgente, è quella di Max Zanotti (Deasonika, Casablanca), al suo fianco il bassista Ivan Lodini (ex Movida), il chitarrista Francesco Tumminelli (Deasonika) e il batterista Alessandro “Halle” Ducoli. Con il loro sound potente e introspettivo, hanno conquistato un pubblico sempre più ampio, culminato nel successo del esordio “Sinners”. Il disco conteneva i singoli “Valerine” e “Human”, i cui videoclip hanno vinto numerosi premi oltreoceano, tra cui spiccano il premio come Miglior Video all’ARPA International Film Festival di Los Angeles (con Serj Tankian dei System of a Down in giuria) e al California Music Video Awards. L’anno passato è uscito il secondo full lenght “Redemption”, che ha ottenuto recensioni entusiaste sia in Italia che all’estero e ha segnato un’ulteriore evoluzione stilistica grazie a singoli di successo come “Echoes” e “Sister Of War”. Tra gli ospiti l’ex voce dei Delta V Geogeanne Kalweit che duetta nel brano “To Myself”. Così ha scritto Suffissocore: “..le atmosfere si sono fatte sempre più lynchiane e gli arrangiamenti elaborati e originali, alla ricerca di quell’unicità che nella nostra scena troppo spesso scarseggia. Il cantato possiede una profondità che non è comune nel nostro panorama e sarebbe sufficiente questo, unito a sonorità darkwave che non si ascoltavano da tempo, a suggerire l’acquisto..”.

Inizio concerti ore 21:30.

Il festival è promosso dal Comune di Serravalle Pistoiese – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Vrec che curerà la tradizionale compilation (“SRX”) su CD distribuita gratuitamente al Festival oppure ordinabile su www.vrec.it . L’evento si colloca alla Rocca di Castruccio in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della Valdinievole. Serravalle Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale.

SRVLRCK2026

venerdì 31 luglio 21:00

SMALL JACKETS

VIRGIN ORCHESTRA

The Loyal Cheaters

sabato 1 agosto 21:30

ANANDA MIDA

To The Max!

domenica 2 agosto 21:30

THE ELEPHANT MAN

Nuovo Disordine Mondiale