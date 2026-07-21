Regno Unito, Burnham già al lavoro: tagliata l’IVA sulle bollette dell’energia

Prossimi passi la riforma del welfare e della sanità e la lotta alla povertà

Milioni di famiglie in tutto il Regno Unito beneficeranno di misure immediate per aiutarle a pagare le bollette dell’elettricità quest’inverno, come annunciato dal Primo Ministro brittannico Andy Burnham. in una delle sue prime decisioni da quando è entrato in carica. Ciò fa seguito all’impegno assunto ieri per dare alla popolazione un po’ di respiro e di aiutarla ad affrontare il costo della vita.

Il governo per combattere l’aumento delle bollette a previsto un taglio delle tasse che eliminerà l’IVA dalle bollette elettriche domestiche a partire dal 1° ottobre, in tempo per incidere sul prossimo tetto massimo di prezzo imposto da Ofgem. Questa misura è immediatamente applicabile ed è finanziata per l’anno finanziario in corso.

La manovra, riferiscono dal governo, verrà finanziata dall’abolizione del contestato programma sull’identià digitale. Questo libererà nell’immediato 850 milioni di sterline, per un totale di 1,8 miliardi nei prossimi tre anni, pari a circa 2 milioni di euro.

Burnham: “Mettere più soldi nelle tasche dei cittadini e ridare speranza”

“Westminster non funziona più a favore dei cittadini da troppo tempo, con famiglie che faticano a sostenere il costo della vita. Questo deve cambiare. Ho detto che volevo dare alle persone un po’ di respiro, ed è quello che faccio nel mio secondo giorno da Primo Ministro. Stiamo intervenendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche dei cittadini e ridare speranza” ha dichiarato il Primo Ministro Andy Burnham.