Oroscopo di oggi, martedì 21 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 21 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate faccende di cuore. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell’elemento Fuoco. Clima ideale per divertirci, rinsaldare il rapporto, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione.
Toro
Procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità sentimentale, la consueta calma non deve venire meno.
Gemelli
Soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità e la voglia di spendere, solo per il gusto di farlo, è fortissima? Come resistere?
Cancro
Studiamo un piano per assolvere le incombenze. Muoviamoci con decisione per riuscire a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Teniamo gli occhi aperti, guardiamo con disincanto la realtà. In ciò che ci circonda troviamo le risposte.
Leone
La Luna sostiene tante stelle a nostro favore. Queste ci forniscono determinazione e intuito, capaci di gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Mantenendo il nostro baricentro, avanziamo con passo sicuro. In società e tra gli amici ci facciamo notare.
Vergine
La buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Con efficienza e senso pratico, risolviamo una situazione delicata nell’ambiente di lavoro. Che soddisfazione.
Bilancia
La Luna e Giove a braccetto sono un toccasana per le amicizie. Viaggi e gite prendono una piega tenera, con un vecchio amico da poco ritrovato. In gruppo recuperiamo il buonumore, la sicurezza nel nostro fascino e risaliamo a grandi passi la china.
Scorpione
Possiamo lamentarci con la Luna quadrata, se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la voglia di attenzioni e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dello stato d’animo: non è salutare rimuginare.
Sagittario
È un mercoledì tutto da vivere, grazie alla congiunzione Luna-Giove. La fortunata connessione planetaria ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da conquistare, tenendo presente la realtà e l’investimento energetico richiesto.
Capricorno
Restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui traguardi da raggiungere. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d’azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che abbiamo nel cuore.
Acquario
Stare da soli ci fa male, senza un amore generoso che dà calore ci sentiamo smarriti, ma per volare, abbandoniamo a terra il bagaglio pesante del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo? Spieghiamo le nostre ragioni.
Pesci
Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti? Si può fare ora che il cuore è in pace. C’è solo un pianeta fuori posto, ma nel vivere nella contraddizione, sperimentiamo un’armonia mai provata.