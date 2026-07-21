Lepore, sindaco di Bologna: “Ieri c’erano due piazze, quella degli scontri non rappresenta la città”

“Chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo stato di diritto”

“Ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C’erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. Piazza Roosevelt e gli scontri, invece, non rappresentano Bologna. Chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo stato di diritto. E dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica” ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore.