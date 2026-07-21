In seconda serata su Rai 3 la quinta stagione de “Il Fattore Umano”

E’ attraversata da un filo conduttore, la guerra, la quinta stagione de “Il Fattore Umano” in onda da martedì 21 luglio seconda serata su Rai 3

E’ attraversata da un filo conduttore, la guerra, la quinta stagione de “Il Fattore Umano” in onda da martedì 21 luglio seconda serata su Rai 3. Non solo la guerra combattuta con le armi, ma quella che si insinua nella società, nei linguaggi, nelle immagini, nelle scelte individuali. Una presenza costante, un clima che attraversa il nostro tempo, e che lascia profonde “Impronte di guerra”. Perché ogni guerra lascia tracce. Anche in chi non la combatte. La prima puntata, “Dieci minuti a Beirut” – di Chiara Avesani e Matteo Delbò, con montaggio ed edizione Duilio Francioli e Alice Vivona – racconta quel terribile 8 aprile 2026 nella capitale libanese. Alle 14.15 l’aviazione israeliana ha scatenato l’operazione “Eternal Darkness”.

A poche ore dall’annuncio di una tregua tra Stati Uniti e Iran, Israele attacca la capitale del Libano: in soli 10 minuti 160 bombe colpiscono simultaneamente oltre 100 obiettivi a Beirut e nei villaggi del sud del Libano Oltre 300 i civili uccisi, più di 1000 i feriti. Attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quel mercoledì infernale e le immagini esclusive delle operazioni di soccorso della Protezione Civile, il reportage ricostruisce i dieci minuti di terrore vissuti nella capitale del Libano e racconta la Beirut di oggi, diventata un immenso campo profughi, dove hanno trovato rifugio gran parte del milione di sfollati in fuga dai bombardamenti.

“Il Fattore Umano” è una serie ideata da Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello, prodotta da Rai – Direzione Approfondimento, giunta alla sua quinta stagione in onda su Rai 3. Un progetto che, negli anni, ha costruito uno sguardo riconoscibile e necessario sui diritti umani nel mondo.

Attraverso reportage di circa 45 minuti, dal respiro internazionale, la serie indaga i luoghi in cui la libertà viene messa in discussione e i diritti fondamentali vengono compromessi — non solo nei regimi autoritari, ma anche nelle democrazie occidentali, dove nuove forme di esclusione e marginalizzazione colpiscono comunità vulnerabili e minoranze. Al centro del racconto non ci sono solo gli eventi, ma le persone. Le conseguenze intime, spesso traumatiche, delle decisioni politiche. Il costo umano della storia mentre accade.