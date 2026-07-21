Il tenore Gianluca Terranova in concerto il 25 luglio nel Parco del Gran Sasso

La grande lirica per l’evento finale della Scuola di perfezionamento musicale di Calascio. Gianluca Terranova e Sabrina Picci protagonisti del concerto-evento gratuito en plen air

Tra le architetture seicentesche di Calascio (AQ) e il paesaggio che ha ispirato il cinema internazionale, la musica diventa il linguaggio attraverso cui il territorio si rigenera, coinvolge nuove generazioni e restituisce al borgo una rinnovata centralità culturale. È qui che sabato 25 luglio alle ore 18.00, nella cornice della piana della Chiesa Ottagonale, all’interno del complesso monumentale di Rocca Calascio, il tenore di fama internazionale Gianluca Terranova sarà protagonista di un grande concerto gratuito en plein air, pensato come incontro tra eccellenza artistica, paesaggio e patrimonio, a chiusura del progetto AltaMusicA 2026, a cura di Pomerium con la direzione artistica di Cesare Marinacci.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo della Scuola di Perfezionamento Musicale di Calascio, nata nell’ambito del progetto PNRR “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” e promossa dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, con l’obiettivo di fare della musica uno strumento di formazione, incontro e valorizzazione del patrimonio, trasformando Rocca Calascio in un palcoscenico naturale dove eccellenza artistica, paesaggio e comunità si incontrano.

Ad accogliere il concerto sarà la piana della Chiesa di Santa Maria della Pietà a circa 1.500 metri di altitudine, immersa nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: uno dei luoghi più iconici e panoramici dell’Abruzzo, affacciato sulla piana di Navelli, dove la grande musica dialogherà con uno dei paesaggi più suggestivi dell’Appennino.

Protagonista del concerto di chiusura sarà Gianluca Terranova, tra i tenori italiani più apprezzati sulla scena internazionale, seguito da milioni di appassionati nel mondo e noto al grande pubblico anche per aver interpretato Enrico Caruso nella fiction Rai Caruso, la voce dell’amore.

Il programma attraverserà alcune delle pagine più amate del repertorio lirico e della tradizione musicale italiana, dalle grandi arie d’opera alle romanze, dall’operetta alla canzone napoletana, fino al crossover. Accanto a Terranova saliranno sul palco il soprano Sabrina Picci, i migliori allievi della masterclass di canto lirico e il Maestro Cesare Marinacci al pianoforte, dando vita a un concerto che celebra il dialogo tra artisti affermati e nuove generazioni.

Il concerto del 25 luglio rappresenta l’approdo di un percorso sviluppatosi nell’arco di diversi mesi tra Calascio e i suoi luoghi simbolici – dal Convento di Santa Maria delle Grazie alle chiese di San Leonardo, San Nicola di Bari e Sant’Antonio Abate, fino alla Rocca – che dal 2025 a oggi sono diventati un campus diffuso dove lezioni, prove, incontri e concerti hanno abitato gli spazi del borgo, coinvolgendo la comunità in un’esperienza culturale condivisa. Dopo il progetto “Maestri del Settecento napoletano e il giovane Mozart”, dedicato alla musica d’insieme e al repertorio barocco e classico, Calascio ha, infatti, ospitato il corso residenziale internazionale di perfezionamento in Musiche per il Cinema e l’Audiovisivo, articolato in quattro moduli che hanno trasformato il borgo in un centro di alta formazione dedicato alla composizione per immagini. Compositori, registi, studiosi e professionisti del panorama nazionale e internazionale hanno guidato i partecipanti in un percorso dedicato alla musica per film, televisione e nuovi linguaggi audiovisivi, al sound design, alla post-produzione audio e alla composizione originale, facendo dialogare ricerca accademica e pratica artistica contemporanea. Il percorso si è completato nel mese di luglio con AltaMusicA 2026, il ciclo di masterclass di alto perfezionamento musicale curato dall’Associazione Culturale Pomerium con Giorgia Tomassi e Carlo Maria Griguoli, Gianluca Terranova e Sabrina Picci. Per settimane il borgo si è così animato di lezioni, prove, concerti e appuntamenti aperti al pubblico, trasformando la formazione in un’esperienza condivisa e accessibile e facendo della musica uno strumento di valorizzazione del patrimonio e di partecipazione della comunità.

Realizzata in collaborazione con Officina Musicale e l’Associazione Culturale Pomerium, sotto la supervisione scientifica del professor Luca Aversano, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, la Scuola di Perfezionamento Musicale di Calascio costituisce uno dei principali assi del progetto PNRR “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, promosso per fare del borgo un laboratorio permanente di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Attraverso l’Accademia della Rigenerazione, il progetto mette infatti in rete scuole di alta formazione dedicate alla musica, alla pastorizia estensiva, alla gestione turistica sostenibile e alla tessitura, affiancandole a un sistema di festival e iniziative culturali – dal Calascio Film Fest al Rigenera Festival, fino al Calascio Innovation Playground – che hanno animato il territorio durante tutto l’anno e fanno della cultura un motore di sviluppo, nuove economie e valorizzazione dei territori interni.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Per info:

ufficio.comunicazione@uniroma3.it;

direttore.filosofiacomunicazionespettacolo@uniroma3.it

www.roccacalasciolucedabruzzo.it