Il film “Sul più bello” nella notte su Rai 5: ecco la trama

Trasposizione cinematografica del primo capitolo della trilogia scritta da Eleonora Gaggero, il film “Sul più bello” stanotte su Rai 5: la trama

Il film “Sul più bello” è proposto in seconda serata martedì 21 luglio 2026 alle 23:10 su Rai 5. Marta è una ragazza originale e intraprendente, malata di fibrosi cistica e con un gran desiderio di una bella storia d’amore: il colpo di fulmine per il bellissimo Arturo la porterà a vivere il suo sogno, ma lei non ha il coraggio di raccontargli della propria malattia. L’autrice della storia, Eleonora Gaggero, esordisce in questo film come attrice. Nel cast anche Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Jozef Gjura. La regia è di Alice Filippi.