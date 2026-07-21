La telemedicina a supporto dei giovani guariti dalla leucemia. Cerba HealthCare Italia e Abbracciamoli insieme per il benessere psicofisico dei piccoli pazienti

Un progetto di telemedicina per rendere più accessibile il supporto psicologico ai ragazzi e ragazze guariti dalla leucemia e alle loro famiglie. È questa la nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra Cerba HealthCare Italia e l’associazione Abbracciamoli APS, presentata in occasione della tappa 2026 della Pro Swim Race al Lago d’Endine, manifestazione sportiva organizzata per raccogliere fondi a favore della ricerca e dell’assistenza ai piccoli pazienti leucemici.

Nel corso dell’evento Sergio Carlucci, nutrizionista e genetista, Communication Scientific Analyst di Cerba HealthCare Italia, ha annunciato l’avvio del progetto, che mette a disposizione dell’associazione piattaforma di telemedicina di Cerba, attraverso la quale i ragazzi potranno accedere, tramite voucher, a percorsi di supporto psicologico erogati anche in modalità telematica.

«Con questo progetto vogliamo mettere la tecnologia al servizio delle persone, contribuendo a rendere più semplice l’accesso a un supporto psicologico altamente specializzato – ha dichiarato Sergio Carlucci –. La telemedicina può diventare uno strumento prezioso per abbattere le distanze e garantire continuità assistenziale, senza costringere ragazzi e famiglie ad affrontare ulteriori spostamenti».

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che gli specialisti con competenze specifiche nell’accompagnamento psicologico dei pazienti guariti dalla leucemia sono ancora poco numerosi e distribuiti in modo non omogeneo sul territorio nazionale. La possibilità di svolgere i colloqui a distanza consentirà quindi di facilitare l’accesso alle cure, superando le barriere geografiche e riducendo il carico organizzativo per le famiglie.

«Per Cerba la salute significa anche prendersi cura del benessere psicologico delle persone – ha aggiunto Carlucci –. La collaborazione con Abbracciamoli dimostra come l’integrazione tra competenze cliniche, innovazione digitale e realtà del Terzo settore possa generare risposte concrete ai bisogni dei pazienti, soprattutto nei momenti più delicati del loro percorso di vita».

Il progetto di Cerba HealthCare Italia e Abbracciamoli unisce le competenze tecnologiche del Gruppo con l’esperienza maturata dall’associazione nel sostegno ai ragazzi che affrontano il delicato percorso del post-guarigione. Abbracciamoli APS sostiene bambini e ragazzi colpiti dalla leucemia anche dopo la conclusione delle terapie. Attraverso iniziative sportive come la Pro Swim Race raccoglie fondi destinati al comitato scientifico dell’associazione, impegnato fra le altre cose nello sviluppo di programmi di supporto psicologico rivolti ai giovani pazienti e alle loro famiglie.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 90 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 31 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 5 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it