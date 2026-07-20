Ue, maxi multa da 550 milioni di euro ad AliExpress

La Commissione ha sanzionato il sito di e-commerce perché non è stato capace di rilevare la presenza di prodotti contraffatti pubblicizzati dai venditori

La Commissione europea ha inflitto una multa da 550 milioni di euro ad AliExpress, per non aver impedito in modo efficace la vendita di prodotti illegali, contraffatti e non sicuri, tra cui giocattoli e cosmetici, violando gli obblighi previsti dal Digital Services Act.

Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del Dsa, ma comunque inferiore all’1% del fatturato di Alibaba che si attesta a 120 miliardi di euro.

Secondo la Commissione europea, l’azienda ha sovrastimato l’efficacia del suo sistema nel rilevare e rimuovere i prodotti illegali. Pertanto, AliExpress non ha tenuto conto in modo realistico della sproporzione tra il numero di moderatori umani e il loro carico di lavoro. I test effettuati da Bruxelles hanno dimostrato che molti prodotti illegali venivano raccomandati o pubblicizzati ai consumatori prima di essere effettivamente rimossi, rimanendo nello shop diverse settimane.