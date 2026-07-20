“Ténor – La grande occasione” anche in lingua originale su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 un film francese pieno di musica ed energia: disponibile anche in lingua originale ecco “Ténor”, con la regia di Claude Zidi Junior

Lunedì 20 luglio 2026 alle 21:10 Rai 5 propone “Ténor”, con la regia di Claude Zidi Junior. Abbandonato dai genitori da piccolo, Antoine è cresciuto con il fratello nella periferia di Parigi. Il giovane studia da contabile senza grande entusiasmo e consegna sushi a domicilio. La sua vocazione è però il rap, un campo nel quale sta cercando il successo. Un giorno gli capita una consegna al Teatro dell’Opera.

Madame Loyseau, insegnante di canto, si accorge così che Antoine ha una voce fuori del comune e si mette in testa di convertirlo alla lirica. Protagonista del film è il vero rapper MB14, musicista di grande successo in Francia. Una storia divertente che appassiona anche per il doppio registro musicale, lirica e rap, che accompagna la trama e i personaggi. Nel cast anche Michèle Laroque e Guillaume Duhesme.