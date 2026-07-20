Su Rai 2 la seconda stagione di “Ritorno in Paradiso” con gli episodi 1 e 2: la trama

La seconda stagione della serie televisiva Ritorno in Paradiso (Return to Paradise) in onda in prima visione assoluta da stasera su Rai 2: la trama degli episodi 1, 2 e 3
Lunedì 20 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 2 arriva in prima visione Tv la seconda stagione della serie “Ritorno in Paradiso”, secondo spin-off di “Delitti in Paradiso”.
Nell’episodio 1 “Morte in mare”, Mackenzie decide di rimandare il ritorno nel Regno Unito e resta a Dolphin Cove, sorprendendo i colleghi. Subito deve occuparsi di un nuovo caso: uno scienziato trovato morto su un gommone alla deriva.
Nell’episodio 2 “Il ritorno dei Point Ruin”, i Point Ruin, storica rock band nata a Dolphin Cove, stanno organizzando un grande concerto per il loro ritorno sulle scene dopo anni d’inattività. Il sogno dei fan, però, s’infrange quando il leader del gruppo viene trovato morto.
Nell’episodio 3 “Team Building”, nel corso del ritiro aziendale di una compagnia, Andie, il CEO, viene avvelenata, ma come questo sia potuto accadere sembra inspiegabile.