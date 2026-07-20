Su Rai 1 a “Camper Osteria Italia” con Peppone Calabrese è Marche contro Puglia

Due osterie a conduzione familiare, provenienti dalle Marche e dalla Puglia, sono le protagoniste di “Camper Osteria Italia”, il programma condotto da Peppone Calabrese su Rai 1

Due osterie a conduzione familiare, provenienti dalle Marche e dalla Puglia, sono le protagoniste di “Camper Osteria Italia”, il programma condotto da Peppone Calabrese, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 12.00 su Rai 1. Per le Marche saranno protagonisti prodotti e piatti simbolo della tradizione gastronomica regionale: i Vincisgrassi, piatto simile alle lasagne, il Frecantò di verdure, il Pollo in potacchio e l’Ovo in trippa, tipico della cucina povera.

Per la Puglia, invece, il pubblico potrà conoscere i Lampascioni fritti, bulbi selvatici dal sapore amarognolo, il vincotto di fichi, preparato per i dolci natalizi, le Bombette alla martinese, involtini a base di carne e formaggio, il Tubettino con cozze alla tarantina e la Tetta della monaca, tenero dolce farcito con crema chantilly.

A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto.

Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Gli inviati, questa settimana, andranno alla scoperta dei borghi più caratteristici della Sicilia: da Sciacca a Caltabellotta, da Sambuca di Sicilia a Palma di Montechiaro, a Naro.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Siciliana nell’ambito della convenzione con Rai Com.