Stasera su Rai 4 “Fire Country” quarta stagione: la trama degli episodi

Tornano i vigili del fuoco di Edgewater con la quarta stagione, in prima visione assoluta, della serie action-drama “Fire Country”. Tre nuovi episodi lunedì 20 luglio alle 21.20 su Rai 4: la trama

Tornano i vigili del fuoco di Edgewater con la quarta stagione, in prima visione assoluta, della serie action-drama “Fire Country”. Tre nuovi episodi lunedì 20 luglio alle 21.20 su Rai 4. La Station 42 interviene per salvare alcune persone intrappolate in un silo per il grano. Sul fronte personale, Manny affronta Bode dopo aver scoperto un fatto che potrebbe compromettere il suo futuro. A seguire, un incendio divampa in uno storico drive-in della contea e la squadra è costretta a coinvolgere i civili per impedire che le fiamme si propaghino. Per Manny, intanto, il primo giorno nel nuovo incarico si rivela molto più difficile del previsto: la sua leadership è messa alla prova. Nel terzo episodio della serata, la Station 42 interviene per domare un pericoloso incendio che minaccia un celebre smokehouse della zona. Durante la missione, Jake è costretto a confrontarsi con un passato che continua a influenzare le sue scelte, mentre il resto della squadra affronta un intervento ad altissimo rischio.