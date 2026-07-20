Oroscopo di oggi, lunedì 20 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 20 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Liberi o accasati, il Sole, la Luna e Mercurio in IV Casa ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’occasione per scendere dalla giostra e fermarci ad ascoltarci.
Toro
Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente e decisa favorita dalla Luna.
Gemelli
In amore un segno convincente, da parte di un compagno finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.
Cancro
Un tocco di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche entrata inattesa. Gli amici ci dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso.
Leone
Come ottenere l’attenzione di qualcuno che sembra, ma non lo è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno: romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori.
Vergine
La giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Oggi nelle spese non poniamo nessun limite.
Bilancia
Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Possibilmente con la massima sincerità.
Scorpione
Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele. Coroniamo la serata con un romantico invito a cena.
Sagittario
Abbiamo gli strumenti giusti per valutare, con un sano realismo, le questioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A noi la scelta, se favorire oppure ostacolare un cambiamento d’amore, decisione impegnativa, ma necessaria.
Capricorno
Possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po’ di tolleranza in più, possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.
Acquario
Questo martedì ci offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività, per una volta sorvoliamo pure sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.
Pesci
Aspetti fortunati sostengono la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l’amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono espansivi. Canalizziamo entusiasmo e fantasia nell’espressione artistica.