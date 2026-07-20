Intossicazione da cloro alla piscina del circolo sportivo di Mentana a Roma: grave un bimbo

Un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma è la vittima più grave di una intossicazione da cloro avvenuta a un circolo sportivo di Mentana, nella città metropolitana di Roma. Sul posto intorno alle 15.30 è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Montelibretti, allertata per una serie di malori accusati da diversi bagnanti che erano in piscina. È stata immediatamente riscontrata una considerevole esalazione di cloro e sono state fatte evacuare altre 50 persone presenti nella struttura. Oltre al bimbo in codice rosso, altri sette pazienti in codice giallo (tra i quali quattro ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni) sono stati ricoverati presso altri ospedali.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre auto mediche e tre pattuglie dei Carabinieri di Mentana. Il circolo ovviamente è stato temporaneamente chiuso.