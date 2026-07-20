Il Salento dello Ionio, da Nardò a Porto Cesareo, a “Italia A/R” su Rai 1

Il viaggio di “Italia A/R”, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 11.30 su Rai 1, farà rotta sullo Ionio: Vittorio Brumotti pedalerà lungo la costa occidentale del Salento

Il viaggio di “Italia A/R”, in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 11.30 su Rai 1, farà rotta sullo Ionio: Vittorio Brumotti pedalerà lungo la costa occidentale del Salento con il cane Patricio sempre al suo fianco. Partirà dal salotto barocco di Piazza Salandra, a Nardò, dove il carparo dorato si accende al sole e la Guglia dell’Immacolata si slancia sopra i tetti. Raggiungerà poi la campagna: i muretti a secco, le vigne ad alberello e la cantina storica inglobata tra le case del paese, dove il Negroamaro racconta duemila anni di Salento.

Proseguirà tra le torri anticorsare e le ville eclettiche delle Cenate, dimore storiche in stile moresco e liberty tra gli ulivi, fino a Santa Maria al Bagno, dove volerà sull’acqua col wing foil.

Tappa anche alla Riserva di Porto Selvaggio, la pineta che profuma di resina, ricca di orchidee spontanee, e spazio al ricordo di Renata Fonte, Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Nardò, che difese questo paradiso fino alla sua uccisione. Vittorio Brumotti con il kayak scivolerà poi fino alla Grotta Verde, dove la luce si fa smeraldo.

A Gallipoli, la “città bella” dei Greci, farà conoscere al pubblico il ponte seicentesco che conduce all’isola del borgo antico e alla cattedrale di Sant’Agata, una pinacoteca del barocco. Sotto i palazzi, mostrerà il frantoio ipogeo scavato nel carparo: da qui partiva l’olio lampante che illuminava le corti di mezza Europa.

In chiusura della settimana ammirerà lo spettacolo delle Saline dei Monaci, dove si posano i fenicotteri rosa, e farà snorkeling tra le praterie di posidonia dell’Isola dei Conigli, nelle acque dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

Per lo spazio dedicato alla cucina, in ogni puntata, Monica Caradonna aprirà la dispensa di questa terra: il vino che sa di pietra calda, l’olio che qui è storia prima che condimento, le ricette di mare che ogni famiglia difende come un piccolo patrimonio.