“Il raggio verde” di Éric Rohmer nella notte su Rai 5: la trama

In seconda serata su Rai 5 “Il raggio verde” di Éric Rohmer con Marie Rivière, Amira Chemakhi, Sylvie Richez, Rosette, Beatrice Romand: la trama
Delphine, giovane parigina inquieta, dopo la fine di una relazione, trascorre un’estate errando tra località di vacanza. Quando incontra per caso uno sconosciuto, accetta di fermarsi con lui in un villaggio – di pescatori, dove sente parlare del raro ‘raggio verde’, fenomeno capace di rivelare i veri sentimenti.
E’ la trama del film francese “Il raggio verde” che Rai 5 propone lunedì 20 luglio 2026 alle 23:10.