Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, il padre indagato per abbandono di minore

Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il papà: era salito in camera per alcuni minuti dicendo alla figlia di aspettarlo nell’area giochi

È indagato per abbandono di minore il padre della bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, nel Ravennate. Il papà della bimba, che stava giocando nell’area giochi (la piscina a quell’ora era chiusa) al momento della tragedia era salito in camera per prendere una cosa. Nella stanza c’erano la moglie e altre due figlie. L’uomo avrebbe detto alla bimba di non muoversi dall’area giochi e di aspettarlo, ma evidentemente la bimba è uscita dalla zona del parco giochi e si è avvicinata alla piscina. Piscina che, a quell’ora, era chiusa e senza bagnini: c’è da capire se i cancelli della piscina fossero aperti, come due ragazzini hanno raccontato. Quando poco dopo il padre della bimba, insieme alla madre, sono tornati giù, la situazione era già precipitata: un medico stava praticando le manovre sul corpo della bimba per rianimarla, purtroppo senza riuscirci.

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I primi a notare la bimba in acqua sono stati due ragazzini che, a quanto pare, hanno visto i cancelli della zona piscina aperti e volevano fare un bagno. Hanno detto che al primo sguardo la bimba sembrava una bambola. Poi hanno immediatamente dato l’allarme. L’incidente è avvenuto verso le 14: a quell’ora non era prevista la presenza dei bagnini (essendo chiusa la piscina) ma resta da capire perché i cancelli verso la piscina erano aperti.

Le telecamere della struttura avrebbero ripreso la bimba camminare verso la piscina ma non si vede il momento in cui cade in acqua. Dalle immagini si vede però, dopo, un medico che corre per soccorrerla e anche il padre che arriva, poco dopo. Considerando gli orari che risultano dal video, la bambina potrebbe essere rimasta in acqua 7-8 minuti. L’inchiesta aperta dalla Procura di Ravenna è per omicidio colposo. Alla bimba verrà fatta l’autopsia. Il padre è indagato per abbandono di minore.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)