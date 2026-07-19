Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega nella piscina dell’hotel

Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora al vaglio degli inquirenti. “Tragedia che segna profondamente la nostra città”, ha commentato il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti

Una bambina di 4 anni è morta annegata in una piscina di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora al vaglio degli inquirenti. Stando a una prima ricostruzione, la piccola si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L’uomo si sarebbe allontanato per andare in camera e in quel frangente la bambina sarebbe finita in acqua. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, i carabinieri della Compagnia di Cervia e il Nucleo Investigativo di Ravenna. La bambina era ospite della struttura con i genitori. La madre, al momento della tragedia, sarebbe stata fuori dalla struttura.

“Siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città”, ha commentato il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti. “In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari- prosegue il primo cittadino-. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)