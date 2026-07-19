Su Rai Storia i retroscena del quarto episodio della serie “La vita che verrà”

Domenica 19 luglio 2026 alle 21:10 su Rai Storia il quarto episodio di “Dietro il racconto” con i retroscena del quarto episodio della serie “La vita che verrà”
Domenica 19 luglio 2026 alle 21:10 su Rai Storia il quarto episodio di “Dietro il racconto”. Pasquale Pozzessere, Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Angelo Barbagallo raccontano i retroscena del quarto episodio della serie “La vita che verrà”.
A seguire, l’inizio della puntata. A Genova Nunzia lavora come cameriera tra i disordini sociali. A Padova, la morte del socio porta Pietro al fallimento. Insieme al figlio Michele torna a Roma e viene aiutato da Romano. Nella magica cornice delle Olimpiadi, le famiglie finalmente si riuniscono