Su Rai 3 con “Sulla Via di Damasco” alla scoperta di una “casa della speranza”

A “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 19 Luglio, alle 8.30 su Rai 3, con la guida di fra Andrea Vinci per scoprire come ogni giorno si costruiscono nuove opportunità di vita

A Valmontone, alle porte di Roma, un antico convento francescano continua a essere casa, rifugio e futuro. È il Convento di Sant’Angelo, dove il Progetto Ripa dei Settesoli accoglie giovani segnati da fragilità, migrazione e solitudine, trasformando l’accoglienza in un cammino di rinascita.

Se ne parla a “Sulla Via di Damasco”, in onda domenica 19 Luglio, alle 8.30 su Rai 3, con la guida di fra Andrea Vinci per scoprire come ogni giorno si costruiscono nuove opportunità di vita.

Le storie di Ben e Alieu raccontano viaggi drammatici attraverso il deserto e il mare, ma soprattutto la forza di ricominciare grazie all’incontro con una comunità che sceglie di credere nelle persone e nei loro sogni. Accanto a loro, il prezioso contributo dei volontari, protagonisti di un’accoglienza fatta di gesti semplici e concreti: una lezione d’italiano, un aiuto burocratico, un pasto condiviso. In un tempo attraversato da paure e divisioni, il programma di Vito Sidoti, Eva Crosetta, Emiliano Fiore, offre una testimonianza di fraternità capace di trasformare la fragilità in speranza e di ricordare che il futuro può nascere da un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario: aprire una porta. Regia di Alessandro Rosati.