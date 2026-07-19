Su Rai 2 “Amore e passione a Sylt” di Elmar Fischer: la trama del film

Misteri e sensualità in un film in prima visione tv: stasera su Rai 2 in onda “Amore e passione a Sylt” di Elmar Fischer: la trama

Misteri e sensualità in prima visione su Rai 2, che domenica 19 luglio, alle 21.00, trasmette “Amore e passione a Sylt”, pellicola tedesca di Elmar Fischer. Dopo un anno turbolento, la poliziotta Nina parte per l’isola di Sylt, un piccolo paradiso fra Germania e Danimarca, per prendersi una pausa.

Durante la vacanza incontra inaspettatamente l’affascinante Daniel, che risveglia in lei un desiderio e una sensualità da molto tempo sopiti, facendole dimenticare che a casa l’aspetta il marito.

La donna si lascia andare alla passione per Daniel, che però nasconde dei segreti. Grande successo in Germania, “Amore e passione a Sylt” ha una buona tensione narrativa e già a pochi minuti dall’inizio conquista il pubblico, non solo quello femminile. I produttori stanno già lavorando a un sequel.

Nel cast: Cornelia Gröschel, Artjom Gilz, Franz Dinda.