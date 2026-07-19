“O anche No Estate” oggi su Rai 3 tra turismo, cultura, sport e passioni

Settima puntata di “O anche No Estate” il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali condotto da Paola Severini Melograni

Settima puntata di “O anche No Estate” il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali condotto da Paola Severini Melograni, in onda domenica 19 luglio alle 11.05 – e in replica lunedì notte all’1.15 circa – su Rai 3, con un viaggio tra le realtà accessibili e inclusive del nostro Paese: cultura, turismo, sport, passioni e vita quotidiana.

In Sardegna, Daniele Cardia arriverà ad Olbia, alla spiaggia inclusiva e accessibile del Lido del Sole, per incontrare i ragazzi di My Sportabilità, un’associazione sportiva che promuove l’educazione motoria in spiaggia con attività come ginnastica, badminton e canoa, aperte a bambini, anziani e persone con disabilità.

Dalle spiagge dorate e dal Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro, arriva una delle storie più belle dello sport italiano. Riccardo Cresci incontra Giada Rossi, campionessa paralimpica e protagonista incontrastata della scena mondiale del Tennistavolo.

Paola Severini Melograni è a Napoli, dove si è svolto il 118° Congresso Internazionale di Ortopedia e Traumatologia. Al centro del confronto, le nuove frontiere della riabilitazione e il ruolo sempre più determinante della robotica nel percorso di cura e riabilitazione delle persone con disabilità. Con lei il professor Carlo Ruosi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per raccontare come queste nuove tecnologie possano affiancare medici e terapisti e migliorare la qualità della riabilitazione. Grazie agli investimenti del PNRR, laboratori e strutture si stanno dotando di dispositivi robotici sempre più avanzati, aprendo nuove prospettive per una medicina sempre più accessibile.

Come sempre, non mancheranno le rubriche: “In forma con Ivan e Viola Cottini”; “Il lavoro è di tutti” curato da Nina Daita; “La posta del cuore” di Daniela Iannone; “Luci nel bosco” di Eraldo Affinati; le poesie di Dario Meneghetti; I Disegni di Stefano Disegni e la musica dei Ladri di Carrozzelle.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Giulia Sarlo e Valeria Zanatta, regia di Andrea Campisi, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti sono disponibili su RaiPlay.