Il film “Super 8” di J.J. Abrams stasera su Rai 4: la trama

Prodotto da Steven Spielberg e diretto da J.J. Abrams, il film “Super 8” è proposto domenica 19 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4: la trama

Ohio, estate 1979. Un gruppo di ragazzi gira un film per un festival e diventa testimone di un disastro ferroviario, da cui scappa qualcosa. La cittadina si riempie di militari e spariscono oggetti, persone e cani. I ragazzi devono affrontare il mistero e cercare di sopravvivere. E’ la trama del film “Super 8” in onda domenica 19 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 4.