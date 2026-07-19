Il film “Artemisia – Passione estrema” stasera su Rai 5: ecco la trama

Il film “Artemisia – Passione estrema” di Agnès Merlet con Michel Serrault, Valentina Cervi, Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Claudia Giannotti, Anna Lelio su Rai 5: la trama
La storia di Artemisia Gentileschi, figlia adolescente del pittore Orazio, che nel 1600 scandalizzò tutti per una relazione col giovane artista Agostino Tassi. La racconta il film “Artemisia Passione Estrema”, per la regia di Agnès Merlet, in onda domenica 19 luglio 2026 alle 20:55 su Rai 5. Con Michel Serrault, Valentina Cervi, Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Claudia Giannotti, Anna Lelio.