Grandinata su Milano, sospeso lo show di Bud Bunny: i biglietti saranno rimborsati

Forte grandinata durante il secondo live milanese di Bad Bunny, show sospeso. Live Nation: “I biglietti saranno rimborsati”

Una forte grandinata ieri sera, ha sorpreso le migliaia di fan giunte all’Ippodromo San Siro di Milano per assistere al secondo live di Bad Bunny. Passate le 21, il maltempo si è abbattuto nell’area del concerto e i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare i 78mila spettatori. A causa della grandine, diverse persone sono rimaste ferite.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

A seguito di quanto avvenuto ieri sera, Live Nation ha fatto sapere che i biglietti saranno rimborsati: “A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma il 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza”, scrivono gli organizzatori in una nota. “A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato. La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato. Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita). Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)