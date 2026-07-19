Formula 1: nel Gp del Belgio a Spa trionfa Antonelli davanti a Leclerc

Formula 1 Gp Spa 2026: Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio, Ferrari seconda con Leclerc. Verstappen terzo, poi Hamilton

Anche a Spa, l’università della Formula 1, risuona l’inno italiano. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran premio del Belgio al termine di una gara entusiasmante e di un duello serrato con la Ferrari di Charles Leclerc, secondo.

Costretto a inseguire per gran parte di gara, nonostante la partenza dalla pole, nel finale il pilota della Mercedes ha ripreso la testa sui saliscendi delle Ardenne. Terza piazza per Verstappen, con la Red Bull, mentre ha chiuso ai piedi del podio l’altro ferrarista Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per il contatto al primo giro con George Russell: la Mercedes dell’inglese è finita subito fuori, costretta al ritiro.