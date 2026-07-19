F1: Antonelli si prende la pole del Gran premio del Belgio

Gp Belgio: sesta pole per Antonelli. Beffate le Ferrari. Le qualifiche di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton sono state condizionate da una bandiera gialla all’ingresso della pit lane

È ancora Kimi Antonelli. Il giovanissimo talento della Mercedes partirà dalla pole position nel GP del Belgio di F1, sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sesta pole in una stagione per il pilota italiano, che eguaglia così Alberto Ascari: era il 1953, grazie anche a 5 vittorie con la sua Ferrari si confermò campione del mondo per il secondo anno di fila.

Quella belga è stata una qualifica comunque complicata anche per Antonelli, anche per traffico e avversari. Ma lo è stata ancora di più per la Ferrari, che ha visto le prove di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton condizionate da una bandiera gialla all’ingresso della pit lane, causata dalla Racing Bulls di Hadjar ferma all’ingresso. Leclerc e Hamilton hanno ottenuto il quinto e il sesto tempo, ma scatteranno rispettivamente dalla quarta e dalla quinta posizione in griglia in funzione della penalità di dieci posizioni inflitta a Lando Norris che si era piazzato al terzo posto. Alle spalle di Antonelli la Red Bull di Max Verstappen, la McLaren di Lando Norris e l’altra Mercedes, quella di George Russell. Sul circuito di Spa-Franchorchamps, lUniversità della F1′, la gara prenderà il via alle ore 15 sulla distanza di 44 giri.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 179 punti; Russell 154; Hamilton 147; Leclerc 108; Norris 97; Piastri 82; Verstappen 76.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 333 punti; Ferrari 255; McLaren 179, Red Bull 128.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)