“Chef – La ricetta perfetta” di Jon Favreau stasera su Rai Movie: la trama

La commedia “Chef – La ricetta perfetta” con Jon Favreau, Sofía Vergara, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman su Rai Movie: la trama
Domenica 19 luglio 2026 alle 21:20 Rai Movie trasmette la commedia di Jon Favreau “Chef-La ricetta perfetta” con Jon Favreau, John Leguizamo, Sofia Vergara, Dustin Hoffman e Scarlett Johansson.
Cari Casper, cuoco in un ristorante di spicco di Los Angeles, perde improvvisamente il lavoro dopo aver rifiutato di compromettere la propria integrità creativa. Senza prospettive, si ritrova a Miami, dove si allea con la ex moglie, il suo migliore amico e suo figlio, per dedicarsi a vendere cibo da strada con un furgone…